Dolny Śląsk. O krok od tragedii. Leśnicy pokazali, co znaleźli w lasach

Stalowe linki - śmiertelne niebezpieczeństwo

Pod postem znajdują się setki komentarzy. Wiele osób zwraca uwagę, że jest to także ogromne zagrożenie dla zwierząt. "Nie tylko dla kołowców to stwarza zagrożenie. Dla tych co jeżdżą konno również, tylko w tym przypadku ranne zostaje zwierzę. Dwa lata temu poważnie ranna została moja klacz. Obrażenia były na tyle poważne, ze dochodziła do zdrowia kilka miesięcy" - pisze jedna z komentujących. "Również zwierzyna leśna może ściąć sobie głowy. Jestem w szoku. Komuś po prostu zależy na mordowaniu ludzi i zwierząt" - dodaje inna.