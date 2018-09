Tysiące turystów utknęło na greckich wyspach. Nie wiadomo, czy do jutra się wydostaną

Strajk pracowników promu sprawił, że tysiące turystów utknęły na greckich wyspach. Chodzi o Mykonos, Santorini i Kretę. Pracownicy promów oznajmili, że promy opuszczą port dopiero w środę o godzinie 6:00, chyba że do tego czasu nie dojdzie do porozumienia między protestującymi a pracodawcą.



Oburzeni turyści żalą się na sytuację w mediach społecznościowych: "To chyba jakieś żarty, że strajk promowy wypada dokładnie w dniu, w którym przybywamy do Grecji i potrzebujemy promu, aby dotrzeć do celu” – pisze kobieta na Twitterze. - "Gdy wszystkie podróże w Grecji odbywają się promem, a pracownicy decydują się na strajk…” – czytamy w innym poście. Nie wiadomo, czy turyści wydostaną się do jutra z wysp.