Greckie wyspy. Która dla kogo?

20% Grecji zajmują wyspy, których łącznie jest aż około 3 tysiące - jest więc w czym wybierać. Która z nich będzie idealna na tegoroczny urlop? Sprawdźcie poniżej, dokąd warto się wybrać w malowniczej i gorącej Grecji.

Kreta - na spokojne plażowanie z rodziną

Grecką wyliczankę zacznijmy od Krety, największej spośród wysp greckich, usytuowaną na Morzu Śródziemnym. Ten plażowy raj z iście pocztówkowymi lagunami, na ogół łagodnym wejściem do wody i przeszło tysiąckilometrową linią brzegową szczególnie polecamy miłośnikom kąpieli słonecznych. To właśnie na Krecie w suchym, subtropikalnym klimacie południa Europy popracujemy nad wymarzoną, złocistą opalenizną, do woli wylegując się na słynnych szerokich plażach, których widoku nigdy nie zapomnimy (jak chociażby nietuzinkowa Elafonisi o różowym zabarwieniu). Odpoczniemy tutaj w spokojnych warunkach, wyspa doskonale sprawdzi się więc również jako destynacja na wakacje dla rodzin z dziećmi. Pasjonaci historii znajdą dla siebie na Krecie mnóstwo zabytków, ruin pominojskich, dawnych fortyfikacji, interesujących miejsc do zwiedzania, a wszystko to stanowi udane połączenie kilku kultur: weneckiej, osmańskiej oraz tureckiej. Zdecydowane hity wśród turystów to smaczna kuchnia kreteńska, aquaparki, akwaria, park z modelami dinozaurów, największe miasta na wyspie (Heraklion czy Chania), a także malownicze wioski z przytulnymi tawernami w prawdziwie greckim klimacie.