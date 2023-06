Uczestnicy Open'era zjeżdżają już na festiwal. Szybki poradnik, jak poruszać się po Trójmieście

Istnieje również coś takiego jak taryfa pomorska. Zainteresuje ona osoby, które korzystają z obydwu rodzajów pociągów. Taryfa pomorska ujednolica cenę biletów SKM oraz Polregio, co oznacza w praktyce, że jeśli kupimy bilet oznaczony jako taryfa pomorska, to wsiadając do pociągu w Gdyni, nie musimy się zastanawiać, czy nasz pojazd do Gdańska to SKM czy pociąg regionalny.