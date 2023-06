Marsz Śledzia, czyli szalony spacer przez Zatokę Pucką

- Aż któregoś roku na starcie pojawiło się 50 osób - wspomina. - A my przecież chodziliśmy "na spontanie". Zero organizacji, żadnego zabezpieczenia, asekuracji, a to jest jednak morze. Poza tym przed samą Rewą jest kilometrowej szerokości głębinka, którą trzeba przepłynąć wpław. Każdy poszedł na swoją odpowiedzialność, ale wtedy pojawiła się myśl, że jeśli to ma się rozrastać i chcą do nas dołączać inne osoby, to musimy zadbać o bezpieczeństwo i jakoś to wszystko ogarnąć - opowiada Radosław Tyślewicz. - I tak ze spontanicznej akcji urodził się dzisiejszy Marsz Śledzia.