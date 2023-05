Ukochane miejsce Tiny Turner. Znajduje się w sercu Europy

Jak informuje szwajcarski portal 20 min.ch, Tina Turner ostatnie prawie 30 lat życia spędziła w tym europejskim kraju. Artystka przeprowadziła się do Szwajcarii w 1995 r. Po trzech latach przeniosła się z położonego w górach Zuerichbergu, do Kuesnacht, do Chateau Algonquin nad jeziorem Zuryskim, 8 km od centrum Zurychu.