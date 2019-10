"Ukradli" miejsce ciężarnej. "Nie bądźcie tacy, jak ci ludzie"

Amanda Mancino-Williams ma 37 lat i jest w szóstym miesiącu ciąży. Podróżowała z trójką dzieci pociągiem z Cheltenham do Nottingham. Na Twitterze opisała sytuację, która bardzo ją poruszyła. "Elegancka" para nie zwolniła ciężarnej kobiecie i jej najbliższym zarezerwowanych przez nią miejsc.

Problem rozwiązał konduktor , który w ramach rekompensaty przeniósł panią Mancino-Williams wraz z dziećmi do wagonu pierwszej klasy. Kobieta twierdzi, że gdyby para podała przekonywujący powód, dla którego miałaby odstąpić im miejsca, bez wątpienia zrobiłaby to.

- Po co rezerwować miejsca w pociągu, skoro ktoś może po prostu wsiąść i bezkarnie je zająć? To bez sensu – mówiła kobieta w rozmowie z "The Sun Online". – Ich lekceważące zachowanie powiedziało mi wszystko, co chciałam o nich wiedzieć – dodała pisarka.