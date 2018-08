Najpopularniejsze połączenia PKP. Sprawdź, dokąd najchętniej jeżdżą Polacy

Podróżowanie koleją jest coraz popularniejsze. Aż 21,4 mln pasażerów wybrało w pierwszym półroczu 2018 r. podróże z PKP Intercity, czyli o ponad milion osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Skąd i dokąd najchętniej jeżdżą Polacy?

W pierwszym półroczu tego roku najpopularniejszym połączeniem był przejazd z Krakowa do Warszawy, w taką podróż wybrało się ponad 1,2 mln pasażerów. Blisko 900 tys. podróżnych pojechało z Gdańska do Warszawy. Inne popularne połączenia to relacje z Poznania i Białegostoku do Warszawy, a także z Warszawy do Wrocławia. Najczęściej wybieranymi przejazdami nieuwzględniającymi stolicy były relacje Poznań - Wrocław, Katowice - Wrocław oraz Poznań-Trójmiasto.