Ukraińcy i Rosjanie utknęli razem w kurortach. Efekt? Bójki oraz kłótnie

W egipskich kurortach - takich jak Szarm el-Szejk - przebywają Ukraińcy oraz Rosjanie, którzy nie mają możliwości powrotu do swoich krajów i mierzą się z licznymi problemami. - Rosjanie tutaj, w hotelu, też mają problemy, nie działają im karty kredytowe, spada wartość rubla. Ale nie można porównywać tego z problemami, jakie mają dziś Ukraińcy - mówi Jewgienij Szewczenko cytowany przez "The New York Times".