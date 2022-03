Zjednoczone Emiraty Arabskie azylem dla bogatych Rosjan. Tak obchodzą sankcje

Co więcej, media donoszą, że do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przybywa coraz więcej rosyjskich odrzutowców i luksusowych jachtów. Jedna z ukraińskich gazet poinformowała o podejrzeniach krajowej służby wywiadowczej. Prawdopodobnie rosyjscy oligarchowie, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, próbują przenieść swój majątek do Dubaju.