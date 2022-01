Ulubiona zimowa atrakcja Polaków. Tego nigdy nie rób

Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że wykorzystywanie pojazdów mechanicznych zamiast zwierząt jest surowo zabronione, zaś kierowca takiego pojazdu musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W rzeczywistości kulig, w którego trakcie to pojazd mechaniczny ciągnie sanie, może być niebezpieczny dla jego uczestników. Podczas gwałtownego hamowania, pasażer sań może z nich wypaść, uderzyć w pojazd, bądź inną przeszkodę znajdującą się na drodze.