Turystka pokazała paragon z Zakopanego. "Tak ukrył krętactwo"

Zakopane taksówką - ile wynosi opłata za 1 km?

Ale także w trakcie pobytu w górach można się naciąć. Nasza czytelniczka, pani Ewa, spędziła tydzień w Zakopanem ze znajomymi. Od czasu do czasu korzystali oni z taksówek. - Za przejazd po mieście płaciliśmy różnie, ale nie więcej niż 20-30 zł, w końcu Zakopane nie jest duże, więc jeżdżąc po mieście trudno przejechać więcej niż 2-3 km. Średnia opłata za 1 km to 5 zł, a opłata początkowa to 8 zł - opowiada w rozmowie z WP.