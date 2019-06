Kolejny amerykański stan legalizuje marihuanę. Tym razem Illinois

Illinois jest 11. stanem, który legalizuje palenie marihuany w celach rekreacyjnych. 25 czerwca podpisano ustawę, która niebawem umożliwi osobom powyżej 21. roku życia korzystanie z tej używki.

30 gramów marihuany, 5 gramów koncentratu konopi oraz produkty zawierające nie więcej niż 500 miligramów THC – tyle maksymalnie będą mogli posiadać przy sobie dorośli mieszkańcy Illinois. Osobom spoza stanu – w tym obcokrajowcom – zmniejszono powyższe limity o połowę. W przypadku tych, którzy korzystają z marihuany w celach medycznych, dozwolone będzie kupowanie nasion i hodowanie w domu do pięciu krzaków.

Wraz z wejściem w życie nowego prawa, czyli od 1 stycznia 2020 r., wszystkie osoby, które zostały skazane na terenie stanu Illinois za posiadanie marihuany do 30 gramów, zostaną ułaskawione. Z kolei ci, którzy zostali skazani za posiadanie jej do 500 gramów, mogą składać wniosek do sądu o zwolnienie z wyroku.