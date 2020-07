Wakacje 2020. Bułgaria. Puste hotele, odwołane czartery

Nie ma zbyt wielu chętnych na podróż do Bułgarii. Rozluźnienie ograniczeń w tym kraju doprowadziło do wzrostu liczby zakażeń. Wiele państw wykreśliło Bułgarię z listy miejsc bezpiecznych do podróżowania. Dla branży turystycznej to prawdziwy dramat.

Bułgarskie plaże świecą w tym roku pustkami (123RF)