Wakacje 2020. Słowenia otworzyła granice dla turystów z Polski

Słowenia - granice otwarte dla Polaków

Dotychczas, sytuacja wyglądała tak, że wjazd do Słowenii dla Polaków był możliwy tylko w przypadku, gdy zamierzali przejechać przez ten kraj. Mogli wjechać na maksymalnie 12 godzin. W innym przypadku Polacy podlegali 14-dniowej kwarantannie. Wielu Polaków korzystało z tej "furtki", bo popularna trasa na Chorwację prowadzi właśnie przez Słowenię. Jednak teraz, gdy swobodny wjazd do kraju jest możliwy, to można wybrać się tam na urlop lub zaplanować dłuższy przystanek.