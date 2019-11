WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Wyspy + 5 tunezjatozeurdjerbaw podróżyafryka Monika Sikorska 1 godzinę temu Wielki powrót Tunezji. W tym roku odwiedziło ją już 100 tys. Polaków Przejażdżka jeepami po Saharze? Kolacja na pustyni przy dźwiękach afrykańskiej muzyki? To jeszcze nic. Tunezja ma do zaoferowania znacznie więcej atrakcji. Zwiedziwszy Tozeur i Dżerbę odpowiadam na pytanie, jak władze kraju słońca i daktyli zachęcają turystów do przyjazdu po kryzysie z 2015 r. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jednym z elementów programu był przejazd jeepami przez wydmy na Saharze w pobliżu Ong Jmel (Mateusz Czech) Od czasu zamachu w Susie popularność Tunezji, jako kierunku wakacyjnego drastycznie spadła. Po latach kryzysu w branży turystycznej ministerstwo turystyki wciąż szuka sposobów, by przyciągnąć spragnionych słońca urlopowiczów. Najlepszym medium okazuje się być promocja turystyki w prasie i mediach społecznościowych. A my, jako zadowoleni beneficjenci oferty wakacyjnej, dzielimy się wrażeniami. Pierwszy raz na Saharze. Pełnia księżyca i mistyczne dźwięki bębnów Mistyka, mistyka i pustynne numinosum. Promienie zachodzącego słońca przedzierały bezkres piaszczystej przestrzeni. Pędziliśmy środkiem pustyni. Drobne ziarenka piasku wdzierały się przez rozszczelnione okna samochodu. Nie było czasu. 29 dżipów sunęło przez morze piasku w kierunku znikającej za horyzontem rozpalonej kuli afrykańskiego słońca. Sekundy dzieliły nas od momentu, w którym Saharę spowije ciemność. Monika Sikorska Podziel się Na słynne wydmy Ong Jmel z samochodów wylała się fala dziennikarzy, influencerów i agentów biur turystycznych. Ostatnie ujęcia, ostatnie migawki wściekłych aparatów. Zapadł zmrok. Maszerowaliśmy. 175 osób niczym lud prowadzony z ziemi egipskiej podążał w kierunku wzywających nas cichym płomieniem lampionów. Monika Sikorska Podziel się W namiotach na pustyni czekała na nas kolacja. I choć lampiony wykonane były z papierowych toreb z baru typu fast-food, zasypanych garścią piachu, w które wetknięto świeczki, to efekt był co najmniej czarujący. Do późnej nocy, w blasku księżyca wsłuchiwaliśmy się w dźwięki muzyki charakterystycznej dla północnej części Czarnego Lądu. Lokalni mieszkańcy przygrywali na bębnach, a my piliśmy wino i obgryzaliśmy wyjątkowo pozbawione mięsa jagnięce kości. Zobacz też: Tunezja - wypocznij w SPA Monika Sikorska Podziel się O czym marzy pustynny wędrowiec? O tym samym, co miłośnik pięknych widoków, czyli o oazie górskiej. Szabika znajduje się ok. 16 km od granicy z Algierią. Motyw fatamorgany spotykającej wędrowca przemierzającego pustynne piaski wydał mi się niezmiernie realny, gdy dotarliśmy na miejsce. I choć wody nie piłam zaledwie od pół godziny, marzyłam o turkusowym źródle z porównywalną namiętnością. Monika Sikorska Podziel się Szabika jest oazą naturalną, powstałą 8 tys. lat p.n.e. To właśnie w tej oazie kręcono nową wersję filmu W pustyni i w puszczy. W 1969 roku osada została zniszczona przez powódź, a mieszkańcy przesiedleni do nowej, sąsiedniej osady. Wciąż jednak czerpią wodę z Szabiki, która zasilana jest źródłem bijącym ze skał Atlasu. Hipnotyzująca toń turkusowej wody zachęca do kąpieli, a miłośników fotografii do wykonania soczystych i nasączonych kolorami zdjęć. Monika Sikorska Podziel się Djerba Hood i Synagoga Al-Ghariba Dżerba jest największą wyspą Afryki Północnej. Nie bez powodu wybierają ją turyści spragnieni odpoczynku w nadmorskim kurorcie. Królują tam długie, szerokie, jasne, piaszczyste plaże. Drink z palemką, ulubiona lektura i przyjemna morska bryza sprawiają, że można zapomnieć o całym bożym świecie. A gdy znudzi się trwanie w błogim niebycie, warto sprawdzić, jakie atrakcje czekają na Dżerbie. Monika Sikorska Podziel się Jeśli lubicie dreszczyk emocji, wybierzcie się na przejażdżkę quadami. My się zdecydowaliśmy i nie żałujemy. Dzięki temu mieliśmy okazję podziwiać kolejny widowiskowy zachód słońca. Monika Sikorska Podziel się Za dnia warto wybrać się także do słynnej dzielnicy murali. W 2014 r. do jednej z najstarszych wiosek na wyspie przyjechało 150 artystów z całego świata.Do dyspozycji oddano im rozpadające się mury, ściany budynków oraz bramy. Powstały tam wówczas najśmielsze wizje autorów, nawiązujące do tunezyjskiej tradycji. Monika Sikorska Podziel się Błądzenie między białymi domkami i surrealistycznymi tworami artystów sprawia wrażanie onirycznego lawirowania między ucieleśnionymi wizjami artystów. Przy odrobinie szczęścia spotkać można chłopca, który za symboliczną opłatą opowie w kilku językach o dziełach, do których zrozumienia często brakuje paru słów wyjaśnienia. Monika Sikorska Podziel się W Tunezji na jednym gruncie żyją ze sobą zarówno katolicy, żydzi, jak i muzułmanie, którzy stanowią ok. 98 proc. obywateli. Na Dżerbie znajduje się największa aglomeracja żydowska w Tunezji. Na wyspie mieści się również Al-Ghariba – najstarsza synagoga zachowana w Afryce Północnej. W maju odbywają się do niej pielgrzymki. Pielgrzymi wówczas znoszą do świątyni jaja i zostawiają w niej karteczki z życzeniami. Monika Sikorska Podziel się Wierzą w to, że ich pragnienia wówczas się spełnią. Pozostawione w świątyni jaja były dla mnie największą ciekawostką. Okazuje się, że są one później zbierane z synagogi przez co biedniejszych panów i zjadane. Symboliczne dziesiątki, a nawet setki życzeń są przez nich wówczas konsumowane. Co ciekawe, odkąd ministrem turystyki Tunezji jest Żyd, liczba pielgrzymów zwiększyła się podwójnie. Monika Sikorska Podziel się Ministerstwo stawia na promocję W tym roku Tunezję odwiedziło już 100 tys. Polaków - aż o 55 proc. więcej niż w ubiegłym roku. To znak, że odzyskujemy zaufanie do tego wakacyjnego kierunku. Największa siła przekazu drzemie w mediach społecznościowych. Promocja kraju opiera się zatem w dużej mierze na zwiększaniu zasięgów przekazu informacji, poprzez zapraszanie agentów biur turystycznych, dziennikarzy, blogerów oraz influencerów. Wladzom zależy na tym, by pokazać, że Tunezja jest egzotyką w bezpiecznym wydaniu. I taka była dla mnie. Monika Sikorska Podziel się Choć jest krajem zróżnicowanym etnicznie, w którym widać wpływy greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie, tureckie oraz francuskie, to bardzo zrównoważonym. Tunezyjczycy lubią Polaków z wzajemnością. Przewodnicy płynnie posługują się polszczyzną oraz chętnie opowiadają o kulturze, tradycjach i lokalnym życiu mieszkańców. Nie zabrakło nawet żartów o teściowej. Jako turystka czułam się zaopiekowana i nakarmiona. Nakarmiona nie tylko orientalną i pełną nowych smaków kuchnią, ale i rzetelną wiedzą. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Turystyka 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne