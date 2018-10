Tunezja. Najlepsze kurorty na urlop

Tunezja należy w tym roku do czołówki najpopularniejszych kierunków na urlop. Nie ma się co dziwić, turystów kuszą super warunki do plażowania, mnóstwo zabytków, niskie ceny, świetna pogoda i wyremontowana baza noclegowa. Wybierz kurort dla siebie.

Tunezja zachwyca wspaniałymi warunkami do plażowania, zabytkami i słoneczną pogodą (Shutterstock.com)

Bezpieczna Tunezja

Tunezja jest krajem muzułmańskim, w którym poczujemy się bezpiecznie, jeśli będziemy unikać potencjalnie zagrażających sytuacji. Nie spożywajmy alkoholu w miejscach publicznych, nie róbmy zdjęć większym grupkom tubylców, nie zbliżajmy się w pobliże demonstracji czy podejrzanych zgromadzeń. Przed wejściem do kawiarni zawsze zwracajmy uwagę, czy nie jest to przypadkiem lokal przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Przed wyjściem z terenu hotelu dostosujmy swój ubiór do lokalnych zwyczajów, zwłaszcza jeśli tego dnia planujemy odwiedzanie miejsc kultu religijnego. Nie podróżujmy samotnie, szczególnie poza tzw. strefy turystyczne. Najbezpieczniejsze w Tunezji jest wybrzeże i największe nadmorskie kurorty turystyczne. Jeśli lokalnie wprowadzona zostanie godzina policyjna, przestrzegajmy zaleceń przedstawicieli władz – w końcu dbają o zapewnienie mieszkańcom i przyjezdnym komfortu w trosce o ich zdrowie i życie.

Zagrożenie epidemiologiczne w Tunezji nie występuje, możemy więc bez obaw wyjechać na wakacje bez jakichkolwiek szczepień. Dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przykrych dolegliwości żołądkowych na miejscu warto mieć ze sobą sprawdzone leki łagodzące skutki ewentualnych zatruć pokarmowych i pić wodę jedynie z butelek bądź przegotowaną. Unikajmy też podejrzanie wyglądających punktów sprzedaży jedzenia, stawiajmy na takie knajpki czy miejsca ze street foodem, gdzie zbiera się najwięcej miejscowych.

Sousse – perła Tunezji

W 2018 roku wakacje w Tunezji zarezerwowało aż 10 razy więcej turystów niż w roku poprzednim. Ten wspaniały, całoroczny kierunek przyciąga egzotycznym klimatem, interesującą atmosferą, rozsądnymi cenami i nadmorskimi kurortami nad Morzem Śródziemnym ze świetnymi warunkami do efektywnego wypoczynku. Zdecydowanie przoduje tutaj miejscowość Sousse, najważniejszy port w kraju z dość ścisłą zabudową, nazywany swojsko Susą. Prastara kolonia fenicka to zakątek Tunezji, gdzie zarówno wypoczniemy na pięknych plażach z dobrą infrastrukturą, jak i zobaczymy ciekawe miejsca.

Susa dysponuje chociażby unikalnym labiryntem katakumb z 15 tysiącami grobowców, gdzie w podziemiach lepiej się nie zgubić czy ogromnym sukiem otoczonym murem znajdującym się na terenie starej dzielnicy arabskiej, medyny, figurującej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Koniecznie trzeba zajrzeć do wojskowego klasztoru zwanego ribat, z wieżą strażniczą, na którą można wejść, aby zobaczyć okoliczną panoramę oraz do Wielkiego Meczetu w Susie z połowy IX w. z cenionym dziedzińcem z kolumnadą łuków.

Nowoczesny Monastyr

W odległości ok. 15 km na południe, jadąc wzdłuż wybrzeża od Susy, napotkamy kolejny nadmorski skarb – Monastir, gdzie nowoczesność miesza się z tradycją. Tutejsza strefa turystyczna Skanes usytuowana przy piaszczystej plaży o złotej barwie oblewana jest turkusową, ciepłą przez cały rok wodą morską.

W krajobrazie Monastyru dominują przede wszystkim bardziej luksusowe hotele, ale na październik upolujemy jeszcze ofertę zakwaterowania w 5-gwiazdkowym hotelu w pierwszej linii brzegowej w formule all inclusive z przelotami bezpośrednimi i transferami za mniej niż 1800 zł od osoby. Miejscowość uwielbiana niegdyś przez cesarzy rzymskich obecnie słynie głównie z mariny jachtowej, pól golfowych, Starego Ribatu z VII w., obronnego kompleksu Ribatu Harthema z muzeum z islamską sztuką, meczetu oraz mauzoleum Habiba Bourgiby, pierwszego niepodległego prezydenta kraju, a obiekt otacza rozległy zespół cmentarzy.

Nabeul czyli Nabul

Śródziemnomorski kurort Nabul znajduje się w północnej części Tunezji na malowniczym Półwyspie Bon, w kierunku wschodnim od stolicy państwa, Tunisu (odległość wynosi ok. 70 km, a najszybciej i najtaniej dystans ten przemierzymy pociągiem). To jeden z ciekawszych ośrodków turystycznych, na większą skalę znanym przede wszystkim z walorów krajobrazowych. Szerokie pasy piaszczystych plaż otaczają spore winnice, owocowe sady z pomarańczami na czele oraz pola kwiatów – róż czy jaśminu – z których wyrabiane są lokalne perfumy. Nabeul stoi także rynkiem ceramicznym, a ręcznie produkowane wyroby tego typu napędzają okoliczną gospodarkę i są ważnym źródłem dochodu dla mieszkańców.

Tutejsi tunezyjscy rzemieślnicy specjalizują się w takich wyrobach, jak stylizowane na antyczne wazy oraz dzbany, uwielbiane przez przyjezdnych z całej Europy, a także piękne płytki ceramiczne, bogato zdobione motywami kwiatowymi i jaskrawymi, bardzo fantazyjnymi wzorami.

Życie Port el Kantaoui skupia się nad morzem

Port el Kantaoui, zwane też Marsa al-Kantawi, to oddzielny ośrodek miejski, uznawany jednak formalnie za jedną z dzielnic oddalonej o 10 km Susy. Łączy je kolejka turystyczna. To tutaj Roman Polański kręcił ”Piratów”, a użyte w filmie statki do dziś cumują w ładnej przystani jachtowej na tutejszym wybrzeżu. Port el Kantaoui wzniesiono w 1979 roku, a tradycyjna architektura utrzymana jest w kolorystyce białej i błękitnej.

Ten nowoczesny tunezyjski zakątek ma status dosyć ekskluzywnego, z niezwykle renomowanymi obiektami noclegowymi, ale jeśli dobrze poszukamy, tuz po sezonie wakacyjnym za tygodniowy wypoczynek w Port el Kantaoui z dwoma posiłkami dziennie i przelotami zapłacimy niewiele powyżej 1800 zł za osobę. Warto wybrać się w rejs jednym ze statków wycieczkowym ze szklanym dnem i podziwiać życie morskich stworzeń. Tutejsze ośrodki sportowe zachęcają do uprawiania sportów wodnych (królują narty wodne oraz paralotniarstwo) i gry w golfa.

Hammamet – miasto jaśminu

Hammamet jest tunezyjskim kurortem nadmorskim położonym o kilka km na południe od Nabulu. Dotrzemy tutaj dzięki aż trzem lokalnym portom lotniczym w okolicy. Dawna wioska rybacka przekształciła się w czołową miejscowość wypoczynkową w kraju, której potencjał odkryli hotelarze. Obecna mekka miłośników sportów wodnych charakteryzuje się stosunkowo nietypowym umiejscowieniem bazy noclegowej – luksusowe obiekty nie powstawały bowiem w pierwszej linii brzegowej, nie zaburzyły więc nadmorskiego krajobrazu tunezyjskiego wybrzeża z unikalnym klimatem.

Śliczne plaże Hammamet otaczają drzewka pomarańczowe oraz palmy, a miejscowość znana jest Europejczykom z cotygodniowych kobiecych turniejów tenisowych Hammamet Open rangi ITF. Tutejsza zabytkowa starówka wyróżnia się szczególnie na tle podobnych obiektów w kraju, a najbardziej przyciąga dzielnica staroarabska, czyli ciekawa medyna. Odpoczynkowi w tej części Półwyspu Bon sprzyjają bardzo wysokie temperatury powietrza.

Tunezja na jesienny urlop to wspaniały pomysł. Warto wybierać spośród najważniejszych kurortów nadmorskich w kraju – na urlop szczególnie zapraszają Sousse, Monastyr, Nabul, Port el Kantaoui oraz Hammamet. Gdzie pojedziesz w tym roku?

Ceny są aktualne na dzień publikacji.