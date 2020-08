Wakacje 2020. Tłumy plażowiczów we Władysławowie. Autor zdjęć zabrał głos

Zdjęcia wykonane przez fotografa Kacpra Kowalskiego obrazują, co dzieje się w tym roku na plaży we Władysławowie. Internauci sugerują jednak, że fotografie te są z 2018 roku. Autor wyjaśnił, dlaczego tak sądzą. I opublikował kolejną.

Według statystyk Władysławowo jest najchętniej odwiedzaną miejscowością letniskową w Polsce. Co roku przyjeżdża tu nawet 500 tys. gości. Nie ma co się dziwić – szeroka plaża z białym piaskiem, bogata oferta noclegowa i restauracyjna, a po zachodzie słońca we "Władku" tętni życie nocne. Ale w 2020 roku miejscowość przeżywa istne oblężenie. Trudno doszukać się tutaj wolnego miejsca, by rozłożyć ręcznik i oddać się błogiemu lenistwu.

Wakacje 2020. Tłumy na plaży we Władysławowie

27 lipca pisaliśmy o zdjęciu wykonanym tego dnia, które pokazuje zatłoczoną plażę we Władysławowie. Pojawiły się wówczas sugestie, że fotografia ta jest sprzed kilku lat, a nadmorski kurort świeci pustkami. "Byłam we Władysławowie i nie było żadnych tłumów", "oglądałem wczoraj plażę we 'Władku' przy pomocy ruchomej kamery umieszczonej na wejściu nr 5 z ulicy Morskiej pokazującej plażę od portu po Rozewie. Było dużo ludzi, ale nie przesadnie" – pisali internauci.

Niektórzy komentujący pisali wprost, że widzieli to zdjęcie już w naszym materiale w 2018 roku. I rzeczywiście, podobne zdjęcie pojawiło się w tekście sprzed dwóch lat. Podobne, nie to samo.

Fotograf Kacper Kowalski publikuje kolejne zdjęcie z Władysławowa

Fotograf Kacper Kowalski, autor obu zdjęć, wyjaśnił na swoim facebookowym profilu, dlaczego internauci myślą, że widzieli już to zdjęcie. Faktycznie, trzeba przyznać, że są one łudząco podobne. Dlaczego? Bo Kowalski od lat fotografuje plażę we Władysławowie w ten sam sposób. "To może budzić jakiś dysonans, déjà vu, ale w tym szaleństwie jest metoda" – tłumaczy.

Fotograf ironicznie odniósł się do zarzutu, że ponoć plaża we Władysławie świeci pustkami. "A w ramach ciekawostki. W zeszły poniedziałek (27 lipca – przyp. red) też latałem we 'Władku'. Po publikacji zdjęć w jednym z serwisów pojawiły się głosy, że to fejk, bo ktoś tam był i plaża była pusta. I chyba ten ktoś miał rację. W porównaniu do dziś rzeczywiście w zeszły poniedziałek ludzi prawie nie było...". Na dowód zamieścił zdjęcie zrobione 1 sierpnia.

Wakacje 2020 a koronawirus. Polacy wybierają urlop nad Bałtykiem

Ze względu na pandemię koronawirusa turyści wybierają Bałtyk, zamiast wypoczynku w słonecznej Italii. Dodatkowo pogoda rozpieszcza wczasowiczów. Patrząc na zdjęcia z tego roku, zachowanie plażowiczów pozostawia jednak wiele do życzenia. Trudno tutaj o zachowanie dystansu społecznego...

