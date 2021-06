Wakacje 2021. Jak przygotować się na upały w górach?

"W czasie upałów odnotowujemy zwiększoną liczbę wezwań do potrzebujących pomocy turystów. Najczęściej są to omdlenia bądź zasłabnięcia, natomiast zdarzały się też sytuacje, kiedy następowały nagle zachorowania na skutek wysokiej temperatury i przegrzania organizmu. Podczas upałów może dojść nawet do nagłego zatrzymania krążenia" – ostrzega Paweł Konieczny, prezes Grupy Podhalańskiej GOPR.