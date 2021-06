Wakacje 2021 w Polsce. Niespodzianki natury, które trzeba zobaczyć

Miejscem zupełnie wyjątkowym pod tym względem jest Krzywy Las w okolicy Gryfina (woj. zachodniopomorskie). Tworzą go sosny, których pnie zakrzywiają się w kształcie litery “C”. Zdeformowanych w ten sposób drzew jest około stu i nikt nie wie, co mogło to spowodować. Najprawdopodobniej przyczynił się do tego człowiek. Obecnie Krzywy Las ma status pomnika przyrody.