Wakacje na Rodos – czym kusi nas Grecja?

Polacy pokochali zagraniczne wakacje. Coraz mniej chętnie wybieramy zimny Bałtyk z niepewną polską pogodą. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej masowo spędzamy urlopy na południu kontynentu. Z pewnością jedną z najczęstszych destynacji Polaków stała się Grecja – w miarę tania, przyjazna i niezwykle gościnna. Przede wszystkim zaś – słoneczna i kusząca nas spokojnym morzem. Jedną z najchętniej odwiedzaną przez Polaków wyspą jest Rodos – trzecia w kolejności wyspa kraju, jeśli chodzi o wielkość. Ale nie tylko obszar jest jej mocną stroną. Co jeszcze kusi nas we wczasach na Rodos?

Rodos – co ją wyróżnia? Rodos leży w południowo-wschodniej części Morza Egejskiego. To nie tylko jedna z największych wysp kraju, ale i największa w swoim archipelagu – Dodekańskim. Nie jest przypadkiem to, że tak często wybierają ją turyści na wakacyjne wyjazdy. To prawdziwie kosmopolityczne miejsce, z mieszanką wielu kultur i tętniące życie w kurortach. Z drugiej strony, poza ośrodkami wypoczynkowymi, wyspa jest bardzo cicha i spokojna.

Grecy od dawna uważali, że Rodos jest ukochaną wyspą Heliosa – boga Słońca. Stąd nazwy „wyspa słońca” czy „kraina Heliosa”. Znane jest też również określenie „wyspa róż”, które turyści ukuli ze względu na liczne krzewy różane, wraz z oleandrami porastające wyspę. Tutejsza roślinność jest wielkim plusem Rodos – jest bujna i zielona. Zachwycające eukaliptusy, iglaki, drzewa oliwne, kobierce kwiatów oraz zapach oregano, tymianku, janowców i oleandrów - to coś, co z pewnością pomaga ukoić zmysły. Wzgórza i niziny porośnięte są zagajnikami, znajdziemy tu także tajemnicze jaskinie. Odpoczynek na łonie natury na Rodos z pewnością może się podobać.

Wczasy na Rodos – jakie zabytki warto zobaczyć w stolicy regionu? Rodos to niewielka wyspa, ma około 60 kilometrów długości i samochodem zwiedzimy ją w dwa dni. Ilość zabytków jest jednak godna podziwu. Co prawda, nie zobaczymy już największego – to tutaj znajdował się ogromny, trzydziestometrowy posąg boga słońca Heliosa, znany jako Kolos Rodyjski. Statua zaliczana była do siedmiu cudów świata i runęła w czasie trzęsienia ziemi w 227 roku p.n.e. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chodzi o zabytki – jest co oglądać.

Zwiedzanie możemy zacząć od stolicy wyspy – miasta Rodos. Znajduje się ono na północy wyspy, około dwudziestu kilometrów od wybrzeży Turcji i zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Dzisiejsze miasto Rodos jest efektem styku wielu kultur. Choć zostało założone przez Greków, rządzili tu Rzymianie, Persowie i Włosi. Wszystkie te narody pozostawiły po sobie ślady.

Rodos jest zbudowane na planie średniowiecznej szachownicy i otoczone jedenastoma budzącymi podziw bramami. W środku znajdziemy zaś wnętrze, które wielu ekspertów uważa za najlepiej zachowane i zamieszkiwane dotychczas starożytne miasto świata. Zobaczyć tu można port Mandraki (miejsce, gdzie prawdopodobnie znajdował się Kolos Rodyjski), słynną Ulicę Rycerską (najlepiej zachowaną do dziś ulicę średniowieczną), świątynię Afrodyty czy fortecę Pałac Wielkich Mistrzów, zbudowaną na miejscu dawnej świątyni Heliosa. To miejsca, które swoim rozmachem i – mimo upływu lat – dobrym stanem, wciąż potrafią na długo przykuć zainteresowanie turystów i wzbudzić w nich szczery zachwyt. Więcej o zabytkach na Rodos przeczytasz na stronie biura podróży TUI.

Wylot na Rodos – jakie atrakcje powinniśmy zobaczyć? Poza stolicą wyspy, na Rodos znajduje się także wiele innych urokliwych i malowniczych miast. Na pewno warto udać się do Lindos – jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie, położonej około pięćdziesięciu kilometrów od stolicy. Ponad miastem, na urwisku, znajduje się akropol z odnowioną świątynią Ateny. To zresztą jedno z najważniejszych miejsc kultu w starożytnej Grecji. Z urwiska mamy również niesamowity widok na morze i zatokę Św. Pawła – noszącą tę nazwę na część legendy, w której apostoł Paweł zatrzymał się w tym miejscu w drodze do Rzymu. Lindos tworzy piękny krajobraz białych, typowych dla Grecji domków, a morze jest tutaj wręcz szmaragdowe – niezwykle zachęca do kąpieli.

Około dwudziestu pięciu kilometrów od stolicy w Rodos i półtora kilometra od głównej drogi Rodos-Lindos znajduje się z kolei imponująca, naturalnie usypana plaża – Tsambiki. Znajdziemy tu nie tylko idealnie złoty piasek, ale i krystalicznie czystą wodę. Nad Tsambiki znajduje się monastyr z jedenastowieczną ikoną Najświętszej Maryi Dziewicy – ikona została znaleziona przez bezdzietną parę, której później urodził się syn. Od tej pory, każdego 18. dnia sierpnia, do monastyru pielgrzymują kobiety marzące o potomkach. Wchodzą na kolanach po schodach liczących trzysta stopni. Jeśli modły zostaną wysłuchane, dziecko przeważnie otrzymuje imię Tsambika (dziewczynka) lub Tsambikos (chłopiec), a rodzice przynoszą do świątyni zdjęcie malucha. Jednak nawet jeśli nie marzymy o dziecku, i tak warto zwiedzić monastyr – rozciąga się z niego niesamowity widok na całą okolicę!

Wczasy na Rodos – jak aktywnie spędzić czas? Nie wszyscy kochają spędzać całe dnie na plaży. Jaki aktywny wypoczynek oferują zatem wakacje na Rodos? Na pewno żelaznym punktem wycieczki jest park wodny Faliraki – to jeden z największych aquaparków w Europie. Na turystów czekają baseny, zjeżdżalnie z widokiem na morze czy małe brodziki dla dzieci. Można tutaj skoczyć na bungee do wody lub sprężynowo do góry. Wielką atrakcją wodnego lunaparku jest diabelskie koło z widokiem na zatokę. Park wodny Faliraki czynny jest w sezonie turystycznym – od maja do września.

Z pewnością nie będą także zawiedzeni fani sportów wodnych. Najnowocześniejsze centrum windsurfingowe na wyspie Rodos mieści się w jej południowej części: w Prasonisi. W tutejszej zatoce, po zachodniej stronie przesmyku, warunki do uprawiania tego sportu są naprawdę obiecujące. Do Prasonisi można dostać się tylko samochodem lub motocyklem. Z kolei miłośnicy nurkowania powinni koniecznie odwiedzić Centrum Nurkowe H2O. Na jego terenie można zwiedzać podwodne wraki statków, tajemnicze groty i ruiny oraz obserwować zapierające dech w piersiach morskie życie: wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów i przy pomocy profesjonalnego sprzętu.

Rodos – jaka jest tutejsza kuchnia? Będąc na Rodos, z pewnością musimy skosztować tutejszego jedzenia. Najpopularniejszą potrawą wyspy jest tyropita, rodzaj warstwowego ciasta nadziewanego serem feta i jajkami. Spanakopita to z kolei wersja ze szpinakiem; obydwie najlepiej smakują podane na ciepło. Popularne są również gorące kanapki z mięsem z grilla i warzywami, placki z kabaczków czy placuszki z pomidorów.

W restauracjach do obiadu podawane są przystawki. Niektóre z nich są tak imponujące, że mogą wystarczyć za cały posiłek! Polakom z pewnością znany jest sos tzaziki – czosnkowy, na bazie gęstego jogurtu, podawany z ogórkami. Smakuje doskonale zarówno z mięsem, jak i samym pieczywem. Inną przystawką, na którą warto zwrócić uwagę, jest pasta z pieczonych bakłażanów, którą doprawia się przy pomocy cytryny i pietruszki. Inna smakowita pasta to ta z grochu i oliwy – fava.

Grecja słynie oczywiście z ryb i owoców morza. Będąc na Rodos, nie sposób nie skosztować barweny, miecznika czy gulaszu z kalmarów. Sceptycy mogą skusić się po prostu na sałatkę z owocami morza – przeważnie są w niej kalmary, mątwa i małże. Z kolei pyszna grecka zupa rybna najczęściej podawana jest z sokiem cytryny i ryżem.

Wylot na Rodos – podstawowe informacje Wybierając się na Rodos, należy pamiętać o kilku szczegółach. Obecnie rząd grecki wprowadził podatek turystyczny, zależny od rodzaju hotelu – w przypadku najprostszych kwater jest to 0,50 euro za noc, a hoteli pięciogwiazdkowych – cztery euro, czyli aż osiem razy tyle. Obowiązującym na wyspie językiem jest oczywiście język grecki – dogadamy się jednak również po angielsku, niemiecku i francusku.