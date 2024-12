Wakacje po wakacjach? Idealne miejsce na budżetowy wypad jesienią

Wcześniej sezon zamykał się w połowie, maksymalnie na końcu października. Teraz biura podróży coraz częściej oferują wycieczki do Turcji przez cały rok, a turyści mogą cieszyć się słońcem, pięknymi plażami i bogatą kulturą poza tradycyjnym letnim sezonem i to w rozsądnych cenach. Luksusowe kurorty, które latem mogą wydawać się poza zasięgiem wielu turystów, po sezonie oferują oferty last minute, umożliwiając wypoczynek w komfortowych warunkach w cenie zbliżonej do standardowych hoteli.