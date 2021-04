WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 3 Koronawirus Informatorszczepieniawakacje 2021 Wojciech Gojke Dzisiaj, 22-04-2021 13:41 Wakacyjne kraje walczą o turystów. W jaki sposób zachęcają ich do przyjazdu? Kraje, które w dużej mierze utrzymują się z turystyki, muszą w dobie pandemii walczyć o urlopowiczów. Malediwy zachęcają do przyjazdu oferując szczepienia w "pakiecie" z hotelem, Włosi ogłaszają utworzenie "wysp wolnych od koronawirusa", a Malta dopłaca przyjezdnym do wczasów. Na jakie jeszcze kuszące opcje mogą liczyć turyści? Share Grecka wyspa Rodos Źródło: Getty Images Grecja łagodzi obostrzenia. Zaprasza do siebie turystów Grecja wyprzedziła wielu swoich konkurentów i jako jedno z pierwszych państw w Europie zaprasza turystów od 19 kwietnia, choć oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 maja. Dzięki tej decyzji właściciele hoteli mają duże szanse na wygranie zaciętej walki o urlopowiczów i rozkręcenie sektora turystycznego, odpowiadającego za 20 proc. PKB Grecji. Grecja zniosła w kwietniu obowiązkową kwarantannę dla krajów m.in. Unii Europejskiej, w tym Polski. Turyści mogą obecnie przylatywać na 9 lotnisk (Ateny, Saloniki, Heraklion, Korfu, Rodos, Kos, Chania, Mykonos, Santorini), a lądowe granice przekraczać w dwóch miejscach: Promachonas i Nymphaio. Każdy podróżny musi wypełnić specjalny formularz PLF (formularz lokalizacji pasażera), nie później niż do godz. 23:59 dnia poprzedzającego przybycie do Grecji. Dodatkowo obowiązkowe jest zrobienie testu PCR nie później niż 72 h przed przyjazdem do Grecji. Test nie jest wymagany dla dzieci poniżej 5. roku życia. Jeśli turysta został zaszczepiony (a od ostatniej dawki minęło 14 dni) i ma ze sobą świadectwo szczepienia, nie musi okazywać negatywnego wyniku testu. Co ciekawe, świadectwa szczepień szczepionkami Sputnik, Sinovac itp., które nie zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), również zwalniają odwiedzających z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu PCR. Malta – turyści mogą skorzystać ze specjalnej dopłaty do wakacji Także rząd Malty podczas rozmów z branżą hotelarską szukał sposobów, które mogłyby skusić obcokrajowców do przyjazdu. Postanowiono, że 1 czerwca Malta zniesie większość restrykcji. Ponadto ci, którzy przylecą na wyspę, mogą liczyć na dopłaty do wakacji. "Pieniądze otrzymają turyści, którzy zarezerwują swoje noclegi bezpośrednio w interesującym ich lokalnym hotelu pod warunkiem, że wykupią tam przynajmniej trzy noce" – poinformowały władze Malty. Budżet, jaki przeznaczono na tę akcję to 3,5 mln euro. Obowiązuje w niej zasada "kto pierwszy, ten lepszy". WIDEO: Wakacje 2021. Jakie kierunki wybierają Polacy? Jeśli ktoś zarezerwuje noclegi w 5-gwiazdkowym hotelu, otrzyma dopłatę w wysokości 200 euro (ok. 905 zł). Z kolei w przypadku 4-gwiazdkowego hotelu kwota ta wyniesie 150 euro (ok. 680 zł), a 3-gwiazdkowego - 100 euro (ok. 453 zł). Dodatkowo kwota ta może zostać zwiększona o 10 proc., jeśli turyści zdecydują się na noclegi na maltańskiej wyspie Gozo. W ramach programu połowę kwoty będzie wykładała Maltańska Organizacja Turystyczna, a drugą połowę same hotele. Malta będzie wpuszczać turystów, wykorzystując wypracowane wcześniej kryteria podziału krajów na strefy czerwone, pomarańczowe i zielone. Osoby zaszczepione muszą pokazać przed podróżą dowód, że od przyjęcia dawki minęło co najmniej 10 dni. Z kolei osoby niezaszczepione i przyjeżdżające z krajów "pomarańczowych" (czyli m.in. z Polski), negatywny wynik testu PCR (wykonany nie później niż 72 godziny przed przylotem). Włosi tworzą "wyspy wolne od koronawirusa" Nad planem ratowania branży turystycznej pracują też Włosi, na czele z nadzwyczajnym rządowym komisarzem do spraw kryzysu na tle pandemii, generałem sił zbrojnych Francesco Figliuolo. Jak informuje dziennik "Il Messaggero", projektem ożywienia turystyki objęte mają zostać zarówno położone na Morzu Tyrreńskim wyspy Capri, Ischia, Procida, Ponza i Elba, jak i Wyspy Liparyjskie oraz leżąca niedaleko Sycylii Pantelleria. Plan jest aktualnie wdrażany w życie. Ponadto na wyspy mają zostać wysłane dodatkowe szczepionki firmy Johnson & Johnson, dzięki którym jeszcze przed latem będzie można zapewnić mieszkańcom zbiorową odporność. Dodatkowym warunkiem włączenia wysp do złożonego projektu jest zapewnienie większej liczby placówek medycznych. Dlatego na Capri czy Wyspach Liparyjskich powstają dodatkowe, tymczasowe punkty opieki zdrowotnej. Getty Images Positano, Włochy Źródło: Getty Images Chorwacja - "wyspy wolne od COVID-19" Chorwacja, ciesząca się ogromną popularnością wśród m.in. polskich turystów, też chce ratować sezon. Dlatego wystartowała z kampanią, mającą zachęcić obcokrajowców do przyjazdu. Projekt "Wyspy wolne od COVID-19" ma przekierować część ruchu turystycznego na wyspy, na których notuje się znacznie mniej zakażeń koronawirusem niż w kontynentalnej części kraju. Chorwackie Ministerstwo Turystyki proponuje wczasowiczom, by na urlop kierowali się na wyspy Brač, Korčula czy Vis, które są tzw. "zielonymi strefami". Warto podkreślić, że Chorwacja zniosła 15 kwietnia obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających do tego kraju. Trzeba natomiast okazać negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego. 10-dniowej izolacji nie podlegają także ozdrowieńcy, którzy przebyli COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciwko koronawirusowi. Malediwy – wakacje połączone ze szczepieniem Władze Malediwów poszły o krok dalej niż europejscy konkurenci i przygotowują program wakacji, w ramach którego przyjezdni będą mogli się przy okazji zaszczepić przeciw koronawirusowi. Informację tę potwierdził Abdulla Mausoom, minister turystyki Malediwów. "Chcemy zaproponować wczasowiczom niezwykły pakiet urlopowy. Program o nazwie '3V', czyli 'visit, vaccinate, vacation', miałby polegać na tym, że turyści przyjeżdżają na wakacje do raju i przy okazji szczepią się przeciwko koronawirusowi" – przekazał Abdulla Mausoom podczas konferencji prasowej. Rząd Malediwów chce, aby program ruszył już pod koniec czerwca tego roku. Jednak w pierwszej kolejności musi w pełni zaszczepić większość mieszkańców. I wiele wskazuje na to, że plan uda się zrealizować. Na wyspach trwają masowe szczepienia, a przynajmniej jedną dawkę przyjęło już ponad 50 proc. obywateli. Obecnie Malediwy są otwarte na turystów, ale żeby się tam dostać, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze należy mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na COVID-19. Ponadto potrzebny jest też dowód rezerwacji noclegu w jednym z malediwskich hoteli. Władze planują jednak też w najbliższym czasie zrezygnowanie z obostrzeń w przypadku turystów, którzy przyjechaliby tu po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki. Getty Images Velassaru, Malediwy Źródło: Getty Images Zjednoczone Emiraty Arabskie – coraz więcej chętnych na wakacje z kosztownym "bonusem" Oficjalnie wakacje w ZEA, podczas których obcokrajowcy mogliby otrzymać też szczepionkę, nie są możliwe. Jednak media coraz częściej informują o organizowanych wyjazdach do tego kraju, podczas których można przyjąć dawki przeciwko koronawirusowi. Majętni turyści wykupują pakiety "wakacje plus szczepionka". Lecą do Dubaju prywatnym odrzutowcem, otrzymują najpierw pierwszą dawkę, odpoczywają w prywatnych willach z basenami, a następnie dostają drugi zastrzyk. Przykładowo, jak przekazuje portal Bankier.pl, brytyjski klub Knightsbridge Circle, w którym roczne członkostwo kosztuje 25 tys. funtów (130 tys. zł), już w styczniu oferował swoim członkom zaszczepienie się podczas 21-dniowej wycieczki do Dubaju. Pomimo wysokiej ceny w ciągu niespełna dwóch tygodniu 2 tys. osób zgłosiło chęć przystąpienia do elitarnej organizacji. Jak z kolei pisze hiszpańska gazeta ABC, "za pieniądze można w Zjednoczonych Emiratach Arabskich załatwić wszystko". Według "turystów szczepionkowych", z którymi rozmawiała ABC, w ZEA "mogą być szczepieni także turyści zagraniczni, zwłaszcza w prywatnych klinikach małych emiratów”. Rosja zezwala na wjazd osobom, które chcą się zaszczepić Sputnikiem V Pierwszy kraj, do którego urlopowicze oficjalnie mogą polecieć w ramach tzw. turystyki szczepionkowej, to Rosja. W połowie kwietnia tamtejsze media z dumą pokazały pierwsze 50 osób, które przybyły z Niemiec, aby się zaszczepić Sputnikiem V. Wyjazdy są organizowane codziennie przez touroperatora World Visitor. Mogą z nich korzystać obywatele krajów Europy. Agencja oferuje różne warianty: za 399 euro (ok. 1,8 tys. zł) zapewnia tylko niezbędne zaproszenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub prywatnej kliniki i wizyty lekarskie, wszystko inne trzeba zorganizować samemu, nawet szczepienia są dodatkowo płatne po ok. 200 euro (ok. 900 zł) za sztukę. Sputnik V jest podawany w dwóch dawkach w odstępach trzytygodniowych. Turyści muszą albo pozostać w Rosji przez trzy tygodnie, albo przejść w Niemczech kwarantannę po krótkich pobytach w Moskwie. Jest też trzecia opcja - World Visitor reklamuje połączenie szczepień w Moskwie z wakacjami w Turcji. Osoby chcące skorzystać z oferty World Visitor muszę przygotować się na koszt w wysokości co najmniej 1999 euro (ok. 9,1 tys. zł), a w cenie są dwa loty do Moskwy i zakwaterowanie. Od 2999 euro (ok. 13,6 tys. zł) kosztuje trwająca trzy tygodnie "podróż zdrowotna" z zakwaterowaniem w hotelu kuracyjnym w Turcji. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze