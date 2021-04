Majówka odwołana. Turyści i hotelarze mają żal, ale snują plany

Właściciele obiektów noclegowych są ostrożni

- Wyjątkowo trudna sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo stresująca dla wszystkich, zarówno dla gości, jak i dla hotelarzy. Bez informacji ze strony rządowej, dotyczących obowiązujących obostrzeń, niezwykle trudno prowadzić jest jakikolwiek biznes. Majówka to jedna wielka niepewność, dlatego z dużą dozą ostrożności podchodzę do zapytań i rezerwacji. Nauczona ubiegłorocznym doświadczeniem informuję gości o możliwych utrudnieniach w realizacji ich pobytu, co spotyka się ze zrozumieniem - mówiła przed majówką właścicielka jednego z hoteli w Kazimierzu Dolnym, gdzie długi weekend stanowił zawsze początek sezonu turystycznego.

W taki sposób podchodziło do rezerwacji na majówkę wielu klientów portalu Nocowanie.pl. Spora część decydowała o przyjmowaniu rezerwacji, nie pobierali jednak zaliczek za pobyt, by później nie mieć problemów ze zwrotem pieniędzy. Natomiast ci, którzy wymagali wpłaty części kwoty, na wszelki wypadek umawiali się z gośćmi również na drugi termin przyjazdu.

Nadzieją jest czerwiec

Być może takim bodźcem do działania będą ostatnie wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W rozmowie z Radiem ZET przedstawił ogólny harmonogram wycofywania lockdownu. Powiedział też, że realny czas znoszenia obostrzeń to przełom maja i czerwca, choć według zapowiedzi rządu możliwe jest ich regionalne łagodzenie już wcześniej.

To wszystko sprawia, że branża turystyczna z ostrożnym optymizmem podchodzi do rezerwacji na czerwiec. Wszystko wyjaśni najbliższa konferencja ministra Niedzielskiego.

Są rezerwacje na weekend czerwcowy i wakacje

O wiele mniej wątpliwości jest co do wakacji. Trudno wyobrazić sobie, by nie można było w tym czasie wypoczywać w kraju, tym bardziej, że coraz więcej państw otwiera się na turystów z zagranicy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że przedłużenie lockdownu do lata będzie ostatecznym ciosem, zadanym rodzimej branży turystycznej.