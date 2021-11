Wakacyjny raj bez testów. Ogrom turystów ich nie przeraża

Rząd nie wprowadził obostrzeń, więc właściciele biznesów prywatnych zaczęli mieć obawy o zakażenia wśród gości i pracowników. W chwili obecnej jednak nie jest to procedowane. Niedawno zresztą gubernator stanu Quintana Roo (dop. red. - stan, w którym zlokalizowany jest popularny kurort turystyczny Cancun) powiedział, że nie ma potrzeby zmian, bo liczba zakażeń zmalała. Zachęcał jednocześnie do szczepień. Osobiście myślę że gospodarka by po prostu zamknięcia nie wytrzymała.