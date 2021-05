Meksyk. W jaskini na półwyspie Jukatan odkryto odciski dłoni dzieci

Jak informuje TVN Meteo, to nie koniec nowości archeologicznych z półwyspu Jukatan. "W jaskini znaleziono również wyrzeźbioną twarz i sześć rzeźb reliefowych z lat 800-1000 naszej ery. To okres, kiedy region ten nawiedziła dotkliwa susza. Mogła się przyczynić do tego, że Majowie opuścili duże miasta" – przekazuje portal.