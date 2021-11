Niezwykłe Święto Zmarłych w Meksyku. "Kultura, która zapomina o śmierci, zapomina także o życiu"

Na ofrendas znajduje się wszystko to, co zmarły chciałby dostać podczas swojej krótkiej nocy na ziemi. Tej nocy zmarli mają bowiem wracać do świata żywych i spotykać się z bliskimi. Jest to symboliczny powrót, istotą jest poczucie z nimi bliskości, powrót do wspomnień. Robi się zakupy ulubionych przez zmarłych produktów, czy też gotuje się ulubione potrawy, dbając, by były przyprawione dokładnie tak, jak lubili. To przygotowywanie ołtarzyka, zakupy czy gotowanie dla zmarłego, poświęcenie mu uwagi, sprawia, że faktycznie czujemy się tak, jakby wciąż on żył, czekał na nas w domu, w sąsiednim pokoju.