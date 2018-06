Warto mieć te gadżety turystyczne pod ręką, czyli samochód przygotowany do podróży

Podróże są zwykle ekscytujące, ale najpierw warto się do nich przygotować. Bo nie ma to jak dobry plan. Gadżety, które nam pomogą przetrwać drogę w aucie, wcale nie są zbędne, bo dzięki nim jazda jest komfortowa i bezpieczna.

Gadżety umilają i ułatwiają podróż (Shutterstock.com)

Cel podróży wyznaczony, zakwaterowanie zarezerwowane, urlop podpisany, więc można już myśleć tylko o wyjeździe. Jeżeli wybieramy się samochodem, to przede wszystkim warto wcześniej sprawdzić jego stan techniczny u mechanika, no i przygotować auto do jazdy. Jest kilka gadżetów, które zawsze warto mieć przy sobie w takiej podróży.

Na życzenie

Jeżeli jesteśmy wędrownymi duszami, to może warto skierować swój wzrok na auto, które dobrze sprawuje się na różnych drogach. Spójrzmy na propozycję konfiguracji Volkswagena T-Roc – wszystko zależne od naszych potrzeb. Napęd na cztery koła, dach panoramiczny, zawieszenie adaptacyjne, składany hak holowniczy. Producent przygotował też pakiet drogowy z tempomatem. Istnieje także możliwość wyboru napędu 4MOTION. Dzięki 4MOTION Active Control mamy wybór trybu jazdy dostosowanego do panujących warunków drogowych – Snow, Offroad i Offroad Individual. To wszystko może wspomóc dłuższą jazdę nawet w nieznane. Poza T-Roc w standardowym wyposażeniu zapewnia nam front assist i lane assist.

Nawigacja

Bez dobrej nawigacji ani rusz. Żegnajcie wielkie, rozkładane, papierowe mapy (choć też warto mieć taką w zapasie, na wszelki wypadek)! Dzięki niej ominiemy korki, dojedziemy skrótem i będziemy uważni na drodze – uwaga na radary. Możemy polegać na swoim smartfonie, niezależnym urządzeniu do nawigacji albo takim, które proponuje producent samochodów. W T-Roc możemy dostać system nawigacji Discover Media. Posiada on kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm (czyli 8 cali).

Bezpieczny fotelik

Fotelik nie jest oczywiście gadżetem, a obowiązkowym wyposażeniem samochodu. Musimy go mieć w każdej podróży z dzieckiem. Żeby zapewnić swoim pociechom komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, zwracajmy uwagę na rankingi fotelików i odpowiednie certyfikaty.

Multimedia

Nic nie umili jazdy bardziej niż dobra muzyka albo audiobook. Szykując się na wyjazd nie zapomnijmy o przygotowaniu ulubionego zestawu. Jeśli mamy rodzinę, to audiobooki i muzyka grają tu ważną rolę. Uchroni to dziecko przed nudą, a jeśli i to zawiedzie, miejmy w zestawie ratującym życie rodzica tablet wraz z uchwytem, który montujemy do fotela.

Poza tym system głośnomówiący pozwoli nam na spokojne prowadzenie rozmów telefonicznych. W Volkswagenie T-Roc jest to instalacja telefoniczna Komfort. Posiada ona funkcję indukcyjnego ładowania oraz złącze USB do transmisji danych i ładowania. Połączenie z anteną następuje również indukcyjnie.

Dobrze mieć asystę

Szereg rozwiązań, które pomagają nam w bezpiecznej jeździe, znajdziemy już w prawie każdym samochodzie. Asysta przy parkowaniu czy wyjeździe z miejsca parkingowego to również funkcje przydatne podczas podróży. W T-Roc Volkswagena mamy Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i rozpoznawania pieszych. System Blind Spot rozpoznaje samochody w tzw. martwym polu widzenia i ostrzega kierowcę przed nimi. Ponadto obserwuje tył i boki samochodów.

Gadżety i wyposażenie samochodu zapewniają nam wygodną i bezpieczną podróż. Dzięki nim dłuższa trasa minie przyjemniej i bez niepotrzebnego stresu.