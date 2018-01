Wczasy na Karaibach. Co mamy do wyboru?

Pośród wczasów na Karaibach najpopularniejszymi kierunkami są te najbardziej dostępne cenowo, z zazwyczaj bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z naszego kraju. Sprawdź, jakie oferty są najtańsze i najlepsze w obecnym sezonie – oto Kuba, Dominikana i Jamajka.

Kubańskie plaże kuszą przez cały rok (Shutterstock.com, Fot: SarkaSch)

Kuba - największa wyspa Morza Karaibskiego

Na barwnej Kubie wieje wiatr zmian. Śmierć Fidela Castro, wizyta Baracka Obamy, otwarcie granic czy koncert The Rolling Stones z 500-tysięczną publicznością zmieniły postrzeganie wyspy przez rzesze napływających do Republiki Kuby turystów. Życie toczy się tutaj niespiesznie, mieszkańcy spędzają dni w swoim tempie, z dala od komercyjnego podejścia do turystyki, są tradycjonalistami, lecz wychodzą naprzeciw dążeniu do niezależności. Na ulicach nie ma rzucających się w oczy reklam, napotkamy za to pełno restauracji z międzynarodową kuchnią i mnóstwo pięknych, starych samochodów, takich jak bliskie sercom Polaków maluchy, chryslery, buicki, fordy. Najtańsze oferty wycieczek na Kubę to last minute, z obniżkami cen rzędu 50%. W styczniu i lutym dodatkowo zachęca najprzyjemniejsza temperatura w ciągu roku, wynosząca w ciągu dnia 26-27 st. C (i prawie identyczna wody w oceanie), nocą natomiast 18 st. C.

Bogata oferta all inclusive hotelu Pestana Cayo Coco Beach Resort to wakacje w iście kubańskim stylu. Cena wakacji na Kubie obejmuje przeloty z lotniska Chopina w Warszawie do Villa Clara, transfery oraz 11 noclegów z pełnym pakietem z alkoholem i przekąskami przez całą dobę. Obiekt usytuowany jest na wysepce na północ od Kuby, w zatoce z piaszczystą plażą Flamenco z bezpłatnym serwisem plażowym i beach barem objętym formułą all inclusive. Mamy stąd ok. 2 km do Rezerwatu Przyrody El Baga, 25 km do delfinarium i 70 km do Moron, a przystanek autobusowy jest bezpośrednio przy hotelu.

W kubańskim regionie Varadero - raju dla zapalonych miłośników sportów wodnych - wyróżnia się hotel Iberostar Playa Alameda. Usytuowany jest ok. 15 km od atrakcji turystycznych centrum miasta i niedaleko rezerwatu przyrody Ecologica Varahicacos (z unikalną roślinnością, endemicznymi gatunkami zwierząt i prehistorycznymi malowidłami), tuż przy szerokiej, tropikalnej plaży, w zadbanym ogrodzie. Podczas plażowania kelner zbiera zamówienia wprost z darmowych leżaków pod parasolami, a standard pobytu podwyższają pyszne i urozmaicone posiłki hotelowej kuchni (oferta także dla wegetarian), codzienne gotowanie na żywo oraz interesujące animacje dla każdego.

Pięciogwiazdkowy hotel Melia Cayo Santa Maria w pierwszej linii brzegowej zaprojektowany został w stylu karaibskiej wioski. Przyjemne otoczenie zapewniają obiektowi egzotyczny ogród, duże baseny i 13-km plaża Cayo Santa Maria z białym piaskiem i chronionymi wydmami. 200 m dalej leży wioska turystyczna Pueblo Las Dunas, a 2 km stąd Pueblo La Estrella. Hotel dysponuje własnym płatnym SPA, a w cenie pobytu na Kubie zapewnia również obszerną ofertę rekreacyjną i możliwość uprawiania sportów zespołowych, fitnessu, gry w bilard, kajakarstwa, snorkelingu, windsurfingu czy przejażdżki rowerem wodnym i katamaranem.

Dominikana - egzotyczny raj

Egzotyczna Dominikana dzieli się powierzchnią wyspy z państwem Haiti. Jest mniejsza od Kuby i uchodzi za spokojniejszą lokalizację, co docenią rodziny z dziećmi, osoby starsze czy też nastawione na niespieszne zwiedzanie. Na turystów najbardziej działa aż 600 km plaż Republiki Dominikańskiej, z czystym piaskiem, obmywanych przez wody Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Karaibskiego. Mieszkańcy kraju zatrudnieni w branży usługowej są przyjaźni w stosunku do turystów, nie tak opieszali jak tubylcy w Grecji i nie tak nachalni, jak mieszkańcy Egiptu czy Turcji. Ich profesjonalizm i lekkość bytu uprzyjemnią każdemu wakacje na Dominikanie. Podobnie jak egzotyczna roślinność tej karaibskiej wyspy, idealne warunki do uprawiania sportów wodnych czy świetna kuchnia. Jeden z bardziej tropikalnych kierunków polecamy szczególnie pomiędzy styczniem a marcem – przyjemne temperatury i ciepła woda zachęcają do skorzystania z jednej z ofert pobytu na Dominikanie.

Shutterstock.com Podziel się

Na południowo-wschodniej Dominikanie polecamy pięciogwiazdkowy hotel Grand Bahia Principe La Romana z ofertą last minute tańszą aż o 43%. W cenie 11 dni na miejscu z przelotami i transferami oraz komfortową formułą all inclusive. Obiekt usytuowany jest w ogrodzie palmowym, tuż przy piaszczystej plaży z łagodnym wejściem do wody. Wakacyjny kompleks rozrywkowy jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi i dysponuje szerokim wyborem atrakcyjnych sportów wodnych. Nieopodal znajdziemy ponadto wioskę artystów Altos de Chavon, plener filmowy ”Czasu Apokalipsy”, dokąd organizowane są jednodniowe wycieczki fakultatywne. Charakteryzuje się ona oryginalną architekturą, kościołem poświęconym przez samego papieża Jana Pawła II oraz oddziałem Parsons The New School for Design z Nowego Jorku. Warto wybrać się również do Parque Nacional del Este z naciekami oraz skalnymi malowidłami w jaskiniach, piękna zatoką Las Calderas i rezerwatem raf koralowych. Żyją tutaj papugi, pelikany, gołębie białogłowe oraz hutie.

Nieco wyżej na dominikańskim wybrzeżu, w miejscowości Punta Cana, leży hotel Vista Sol Punta Cana (ex. Carabela Beach). W odległości 1 km od obiektu w krystalicznie czystej wodzie rozciąga się 40-km bajeczna rafa koralowa, gdzie można nurkować. Naturalna formacja chroni również piękną plażę przed zbyt wysokimi falami, co sprawia, ze bezpieczna do kąpieli okolica jest tak popularna wśród rodzin z najmłodszymi pociechami. Na tygodniowe wakacje na Dominikanie dolecimy z Warszawy. Wszystkich plażowiczów ucieszy także najpiękniejszy zakątek na tej rajskiej wyspie – niedaleka Bavaro Beach z mięciutkim, jasnym piaskiem. Wokół rozpościerają się gaje palmowe, a lazurowe morze tworzy pocztówkową scenerię. Polecamy też park rozrywki Manati, o 5 km od hotelu Vista Sol Punta Cana, który jest idealnym miejscem dla osób aktywnych oraz z dziećmi. Zobaczmy tutaj Seaquarium Park z zatopioną łodzią podwodną i koralowcami, pokazy z udziałem delfinów czy lwów morskich, tropikalne storczyki i będziemy mieć okazję uczestnictwa w rejsach statkiem na Dolphin Island Park na oddzielnej wysepce.

Jamajka - nowy kierunek 2018

Na Jamajce w zasadzie brak jest podziału na pory roku, a średnia dobowa temperatura wynosi 27 st. C, dlatego wyspa jest szalenie popularna w każdym miesiącu, przynosząc krajowe spore dochody z turystyki (tuż po eksploatacji boksytów). Coraz częściej tą destynacją interesują się również nasi rodacy, także ze względu na atrakcyjne ceny wakacji na Jamajce. Głową tutejszej monarchii konstytucyjnej jest królowa Wielkiej Brytanii, Elżbieta II. Z największych miast na wyspie zdecydowanie trzeba zajrzeć do Kingston, Montego Bay, a także Spanish Town. Jamajka przyciąga również miłośników muzyki reggae i piosenkarza Boba Marleya, którego muzeum warto odwiedzić. Zjemy tutaj zarówno wyborne dania kuchni mięsnej, jak i wegetariańskiej, przyprawione curry, marynatą jerk, sosem Pickapeppa i popijemy je drinkami na bazie lokalnego rumu.

Shutterstock.com Podziel się

Tydzień na Jamajce to wydatek co najmniej 4800 zł z przelotami, a także wygodną formułą all inclusive. Położony bezpośrednio przy ładnej plaży, wysoko oceniany hotel Royal Decameron Club Caribbean to północne wybrzeże wyspy. Wybierając którąś ze styczniowych ofert wakacji na Jamajce mamy pewność pięknej, słonecznej pogody, z temperaturą wynoszącą 30-31 st. C w ciągu dnia i 19 st. C nocą. Woda jest idealnie ciepła do kąpieli z najmłodszymi – ma 26 st. C. Dodatkowo przyciągają piękne położenie domków w rozległym ogrodzie z palami kokosowymi, tuż nad oceanem i pyszne, bardzo urozmaicone posiłki hotelowej kuchni.