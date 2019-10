"Weekend za pół ceny". Zapisy dla przedsiębiorców trwają tylko do niedzieli

Już tylko do niedzieli trwają zapisy do 7. edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jesienna edycja odbędzie się w weekend 22-24 listopada. Ta coraz bardziej popularna akcja po raz pierwszy będzie promowana także za granicą.

Rejestracja partnerów trwa do 13 października (Polska Organizacja Turystyczna)

Polska Organizacja Turystyczna (POT) zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających w branży turystycznej do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji, której celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Biorący w niej udział przedsiębiorcy dostrzegają jeszcze więcej zalet.

– Dzięki udziałowi w akcji obłożenie na naszych atrakcjach stałych wzrosło średnio o ponad 40 proc. w porównaniu z okresem analogicznym. Dzięki niej kultura staje się bardziej dostępna – powiedziała Beata Krokosz, z Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

– Jestem bardzo zadowolona z udziału w tej inicjatywie. Wszystkie dostępne pokoje wyprzedały się już w pierwszych dniach. Dlatego tez bierzemy udział w edycji jesiennej – mówi Renata Szczygieł z Agroturystyki NAD STAWEM Zamość.

– Z wielką przyjemnością po raz kolejny włączyliśmy się w akcję. Wspólne działania wielu podmiotów, m.in. hoteli, restauracji, przewoźników ale także muzeów czy innych atrakcji turystycznych, stawia tę inicjatywę pośród szczególnie wyczekiwanych w kalendarzu turysty. Muzeum Zamkowe w tych dniach odwiedzają liczne grupy turystów, które z uznaniem wypowiadają się o przedsięwzięciu — wyjaśnia Mariusz Stankiewicz z Działu Promocji i Rozwoju Muzeum Zamkowego w Malborku.

Rejestracja partnerów trwa do 13 października. Sprzedaż ofert ruszy 30 października, a finał akcji zaplanowano na weekend od 22 do 24 listopada. 7. edycja będzie promowana także w dziewięciu krajach ościennych. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do akcji mogą spodziewać się turystów także z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Norwegii i Szwecji.

Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w mediach i środkach transportu (kampania reklamowa w internecie, pociągach czy autobusach Polonus). W poprzedniej, wiosennej edycji, w akcji wzięło udział 894 partnerów, którzy zaoferowali swoje usługi w obniżonych cenach blisko 200 tys. turystów.

– Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i okołoturystyczna. Wspólnie działając przedsiębiorcy mają większe szansę na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza sezonem. To także doskonała okazja do darmowej reklamy. Tym bardziej, że najbliższa edycja po raz pierwszy będzie promowana także na dziewięciu rynkach zagranicznych — mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna ułatwiła proces rejestracji dla partnerów 7. edycji. Stworzono panel administracyjny, do którego, dzięki funkcji rejestracji i logowania, zarejestrowane podmioty będą miały stały dostęp – również na poczet przyszłych edycji akcji. Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Tam też znajdują się szczegółowe informacje, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.