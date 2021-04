Wielka Brytania. Lądowisko zostało wyrzucone w powietrze podczas startu samolotu

Lądowisko przy Addenbrooke's Hospital w Cambridge jest używane m.in. do szkoleń pilotów z pogotowia lotniczego. Jednak musiało zostać zamknięte, ponieważ zostało poważnie uszkodzone podczas próbnego lądowania samolotu typu Bell-Boeing V-22 Osprey, nazywanego pionowzlotem. Konstrukcja lądowiska została dosłownie wyrzucona w powietrze, co widać na poniższym nagraniu.

Loty w celach medycznych przekierowano na inne lądowisko

"Obecnie pacjenci są przewożeni do szpitala w karetkach, transport do szpitala funkcjonuje normalnie" – przekazała rzeczniczka szpitala i dodała, że lotnicze pogotowie ratunkowe East Anglian i Magpas zostało przekierowane na pobliskie lotnisko Cambridge City Airport do czasu naprawy szpitalnego lotniska.