Wielki Kanion. Jeden z najpiękniejszych cudów świata natury

Większość atrakcji turystycznych można ogarnąć zmysłami w jeden, dwa dni. Ale są też takie, którym należy poświęcić znacznie więcej czasu. To zazwyczaj te skarby, które nie są dziełem człowieka, a zostały stworzone przez naturę. Do kategorii tej zalicza się Wielki Kanion, który dokładnie 100 lat temu zyskał status parku narodowego.

Znajduje się w Stanach Zjednoczonych i cieszy się rangą jednego z symboli Ameryki. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że USA należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów państw na świecie, a Wielki Kanion uznawany jest za jego czołową atrakcję, to można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że mamy do czynienia z jednym z głównych punktów na światowej mapie turystyki i jedną z podróżniczych ikon. Spokojnie można go wymienić jednym tchem obok takich hitów, jak: Machu Picchu, Wielki Mur Chiński, Tadź Mahal, wodospad Iguazu, piramidy w Gizie czy szczyt Mount Everest.