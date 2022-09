Wizz Air pojawi się na kolejnym polskim lotnisku. Dokąd polecimy?

Wizz Air ma polecieć z Bydgoszczy

"Gazecie Wyborczej" udało się ustalić, że we wtorek 20 września Urząd Marszałkowski w Toruniu otworzył oferty w przetargu na "promocję województwa kujawsko-pomorskiego w liniach lotniczych na zagranicznej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy", a zainteresowanym przewoźnikiem był właśnie Wizz Air. Według ich informacji będzie on kursował na trasie z Bydgoszczy do Londyn-Luton.