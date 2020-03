Wizz Air zmniejsza liczbę lotów. Przyczyną spadek zainteresowania

Węgierska linia lotnicza postanowiła zmniejszyć częstotliwość niektórych lotów, w tym do kilku miejsc we Włoszech. Według raportu MTI, największy spadek zainteresowania wśród pasażerów zaobserwowano w terminie od 10 marca do 2 kwietnia.

Na oficjalnej stronie Wizz Aira widnieje informacja o braku lotu (Pixabay.com)

W systemie rezerwacji na oficjalnej stronie Wizz Air'a nie ma obecnie możliwości rezerwacji lotów z Polski do Włoch. Ograniczenia dotyczą połączeń m.in. do Rzymu, Bolonii, Katanii, Neapolu, Mediolanu czy Bari. Wizz Air potwierdza w wydanym oświadczeniu, że nie anulował wszystkich lotów do danego regionów, a jedynie ich część.

Od czasu, gdy drastycznie wzrosła liczba przypadków zarażenia koronawirusem we Włoszech, pasażerowie zaczęli rozglądać się za możliwością zmiany daty wylotu lub anulowania swojej rezerwacji. Jak podaje serwis "Fly4free", pojawiały się również apele, by linie lotnicze zrezygnowały tymczasowo z lotów do Włoch. Ostatecznie zawieszono wiele połączeń, w tym również z Polski.

Pasażerowie, którzy zarezerwowali już bilety, z których linia postanowiła zrezygnować, zostaną powiadomieni drogą mailową co najmniej 15 dni przed wcześniej zaplanowaną datą odlotu. Będą również mieli możliwość zmiany terminu, uzyskania 100 proc. zwrotu kosztu biletu lub dodania 120 proc. kwoty biletu do salda swojego konta Wizz.