Koronawirus na Teneryfie. Kolejna zarażona osoba

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało we wtorek, że wśród turystów objętych kwarantanną na Teneryfie są Polacy. Nadzwyczajne środki w hotelu w Costa Adeje podjęto po tym, jak u turysty z Lombardii zdiagnozowano koronawirusa. Wieczorem włoskie media podały, że mężczyznę odwiedziła żona, u której także wykryto COVID-19.

W hotelu znajduje się ok. 1000 turystów, w tym kilka osób z Polski. Wszyscy są objęci przymusową kwarantanną i nie mogą wychodzić z hotelu.

Według informacji przekazanych przez dziennik El Espanol, mężczyzna (z zawodu lekarz), gdy źle się poczuł, sam poprosił o przeprowadzenie testów na obecność wirusa. Wyniki badań okazały się pozytywne. Wysłano też próbki do Madrytu.

Popularna na Wyspach Kanaryjskich gazeta "Diario de Avisos" przekazała, że przed wejściem do hotelu Costa Adeje Palace stoją mundurowi. Pilnują, aby nikt nie wszedł do budynku, ani go nie opuścił. Otoczyli nawet hotelową plażę.