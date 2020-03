Grecja potwierdza doniesienia. Koronawirus w Salonikach

W środę, 26 lutego greckie władze potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa w kraju. Chora odwiedzała Włochy. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy specjalistów.



Rzecznik greckiego ministerstwa zdrowia powiedział, że pacjentka, 38-letnia Greczynka, która niedawno podróżowała do północnych Włoch, przebywa w szpitalu w Salonikach. To drugie co do wielkości miasto w Grecji.