WizzAir nie dopilnowało bezpieczeństwa. Mężczyzna przyleciał do Polski na paszporcie dziecka

44-letni Matthew Sutton wybrał się na wycieczkę do Polski w rocznicę ataków terrorystycznych z 11 września. Nikt z obsługi na lotnisku w Birmingham nie zauważył, że mężczyzna posługuje się paszportem swojego pasierba, który zabrał z domu przez przypadek.

Nie wiedział o tym sam Matthew. Dowiedział się dopiero na lotnisku w Polsce. Mężczyzna posługiwał się nie swoim paszportem przez pomyłkę, bo zabrał ze sobą nie ten dokument, co powinien. Z zaistniałej sytuacji wynika jednak niepokojący wniosek: dlaczego ochrona lotniska w Birmingham nie odnotowała niezgodności i wpuściła mężczyznę do samolotu? - To była całkowicie moja wina, że wziąłem ze sobą niewłaściwy paszport, ale szokujące jest to, że nikt mi go nie odebrał. – komentował sprawę mężczyzna.