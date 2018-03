Bezpieczne podróżowanie dla każdego

Poziom bezpieczeństwa podróży zagranicznej uzależniony jest do wielu czynników. Należą do nich m.in. sytuacja polityczna, poziom bezpieczeństwa w kraju, do którego podróżujemy, dostęp do opieki zdrowotnej, pogoda, nasza kondycja, a także zabezpieczenie w razie niewypłacalności organizatora turystyki.

Jak wynika z danych Polskiej izby Turystyki, w ubiegłym roku najwięksi agenci sprzedaży internetowej zanotowali wzrost zainteresowania turystyką zagraniczną przekraczający 30%. Od kilku lat najpopularniejszym kierunkiem zagranicznych wakacji Polaków jest Grecja. Na kolejnych miejscach uplasowały się Bułgaria oraz Hiszpania. Z raportu PIT „Zagraniczne Wakacje Polaków 2017” wynika, że 30% wszystkich klientów biur podróży wypoczywało od maja do końca sierpnia na 5 greckich wyspach – Krecie, Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos. Jednocześnie do łask powracają wczasy w Egipcie; znacznie wzrosło również zainteresowanie wypoczynkiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jak zadbać o bezpieczne wakacje za granicą Jeśli nie lubimy zbytniego ryzyka, to w wyborze bezpiecznego miejsca zagranicznej podróży pomogą informacje publikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ocenę ryzyka ułatwi m.in. specjalny poradnik resortu Polak za granicą, w którym znajdują się regularnie aktualizowane ostrzeżenia dla podróżujących występujące w poszczególnych krajach.

Poradnik zawiera również obszerne informacje o państwach, takie jak warunki dojazdu, informacje na temat służby zdrowia, regulacji prawnych czy wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach losowych. Dzięki temu będzie nam łatwiej pozyskać informacje o występujących chorobach czy poziomie dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do krajów egzotycznych.

Można dowiedzieć się m.in., jak duże jest ryzyko zarażenia się chorobami, czy dane zagrożenie występuje na terenie całego kraju, czy tylko na terenach o konkretnym mikroklimacie, np. na terenach podmokłych albo w dżungli. Jeśli posiadamy odpowiednią wiedzę, możemy się odpowiednio zaszczepić. Ważne jest, aby pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, bowiem wiele szczepionek przeciw tropikalnym chorobom trzeba powtórzyć. Konieczne jest także zadbanie o odpowiednie ubezpieczenie.

Podróże zagraniczne, a stan zdrowia Wiele osób chorujących przewlekle często rezygnuje z planów wyjazdowych za granicę, obawiając się ponowienia dolegliwości wynikających ze swojego stanu zdrowia. Rezygnacja dotyczyć może nie tylko planów wycieczki do krajów słabo rozwiniętych, gdzie występują problemy z dostępem do opieki medycznej, ale również państw europejskich. Powodem jest tutaj obawa przed poniesieniem wysokich kosztów opieki medycznej, których nie pokryje ubezpieczyciel.

Jednak przykłady z innych krajów pokazują, że nie jest to regułą, np. w Wielkiej Brytanii, w ofercie brokerów można znaleźć ubezpieczenia tzw. Health travel insurance, w których polisa ubezpieczeniowa jest ściśle związana ze stanem zdrowia. – Dzięki temu osoba przewlekle chora, np. na astmę, chorobę wieńcową czy cukrzycę typu drugiego może ubezpieczyć się na wypadek pojawienia się w trakcie zagranicznej podróży dolegliwości wynikających z tych chorób i uniknąć wysokich kosztów udzielenia pomocy, czy pobytu w szpitalu – podpowiada Sally Macdonald z Insurance Choice.

Ataki terrorystyczne, kryzysy ekonomiczne i polityczne, napięcia etniczne i religijne sprawiają, że nawet kraje do niedawna postrzegane jako bezpieczne zaleca się czasem omijać szerokim łukiem. Poza tym, wymarzony zagraniczny wyjazd mogą nam niespodziewanie pokrzyżować problemy zdrowotne. Kluczem jest odpowiednie zaplanowanie podróży. Dzięki temu możemy zminimalizować zagrożenie, uniknąć przykrości oraz bolesnych dla naszego portfela wydatków.

