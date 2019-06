Wleń. Z wizytą w najstarszym polskim zamku

W samym sercu Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, niespełna 20 km od Jeleniej Góry, leży jedno z najstarszych śląskich miast - Wleń. A w nim, a w zasadzie nad nim, wznoszą się ruiny prawdopodobnie najstarszego w Polsce murowanego zamku, który przez lata zamknięty dla turystów, od niedawna znów otworzył przed nimi swoje podwoje…

Jak nie dżuma to dynamit

Od XII do XVII w. historia zamku Wleń, to w zasadzie historia rozwoju i rozbudowy strzegącej granicy z Czechami warowni. W XIII w. umacnianiem zamku zajmowali się Henryk Brodaty, a po nim Bolesław II Rogatka, który m.in. zburzył starą wieżę obronną, by w jej miejsce postawić nową, tym razem okrągłą, która istnieje do dziś.