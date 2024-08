Wracają limity. Komisja Europejska podjęła decyzję

KE tłumaczy sytuację

Warto przypomnieć, że wcześniej niektóre europejskie lotniska, na których zainstalowano nowoczesne skanery CT, wykorzystujące technologię 3D do prześwietlania bagażu kabinowego, zdecydowały się na częściowe lub całkowite zniesienie limitów płynów przewożonych w torbach podręcznych. Miało to miejsce np. w Niemczech, Włoszech czy Holandii. Skanery, o których mowa, wyświetlają trójwymiarowe obrazy zawartości bagażu w wysokiej rozdzielczości, co pozwala wykrywać elementy wybuchowe we wszelkiego rodzaju kosmetykach, płynach lub urządzeniach elektronicznych.