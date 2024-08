Te kraje przyciągały Polaków jak magnes. Ceny od 1,1 tys. zł

W większości udali się oni do Rzymu, Rimini, Katanii i Palermo na Sycylii, a także do Bolonii, Wenecji oraz Bari. Najtańsze podróże odnotowano w przypadku Bolonii, gdzie średnia wartość rezerwacji wyniosła 1,3 tys. zł od osoby za tygodniowy pobyt w hotelu, z wliczonymi lotami. Najbardziej swoje portfele obciążyli jednak ci, którzy wybrali Sycylię. Podróż na śródziemnomorską wyspę kosztowała ich ok. 1,6 tys. zł od osoby za tygodniowy wypoczynek w pakiecie z lotem.