Wybrałam się do słynnego kurortu. "Prawdziwe spustoszenie"

Gdy zaczynam pytać plażowiczów, skąd i na jak długo przyjechali, okazuje się, że wielu z nich to mieszkańcy Trójmiasta. Spora grupa to z kolei uczestnicy słynnego Open'era, który odbywa się od 28 czerwca do 1 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czas przed koncertami jest dla wielu okazją do relaksu na jednej z trójmiejskich plaż. Część osób przyjechała też na jeden dzień. - Byliśmy na dłuższym urlopie przed sezonem, gdy wycieczki w biurach podróży były tańsze - przyznaje mi rodzina, która przyjechała do Trójmiasta spod Torunia. - Teraz w wakacje stawiamy na krótsze wypady.