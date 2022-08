Wycieczka śladami mistrzów – do niewielkiego kraju, który odważył się sięgnąć po marzenia

Ten, kto przeżywał decydujący dla tego meczu karny Rakiticia, wykonany z mistrzowską precyzją i kunsztem, ten na pewno zachwyci się urodą tego regionu – ten piłkarz również z niego pochodzi (Sikirevci). Slawonia jest jedną z bardziej tajemniczych, a przez to bardziej fascynujących krain, pełną czystej nieskażonej przyrody, słynącej z Jezior Plitwickich wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To region, gdzie miłość do piłki nożnej łączy się z romantyzmem życia. To tu możesz poznać niezwykłą historię bocianiej miłości Klepetana i Maleny.