Wydziela śmiertelnie trującą ciecz. Park narodowy zabrał głos

Park narodowy tłumaczy

Mimo że w wielu miejscach przeczytać można o śmiercionośnych owadach w polskich lasach, nie należy panikować. Karkonoski Park Narodowy w swoim poście na Facebooku uspokaja. "0,02-0,03 g tej substancji może zabić człowieka, ale w wydzielinie pojedynczego owada jest jej wielokrotnie mniej" - czytamy we wpisie. Nie oznacza to jednak, że warto dotykać chrząszcza, lepiej mimo wszystko trzymać się od niego z daleka. "Może dojść do podrażnienia skóry czy zatarcia oczu, kiedy weźmiemy oleicę na ręce" - dodają przedstawiciele parku narodowego.