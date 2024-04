Rzadki gość w Polsce. Można mówić o ornitologicznej sensacji

- Trudno powiedzieć, co go tutaj przyniosło. Być może jego przylot jest spowodowany silnymi prądami wiatru saharyjskiego, jakie docierały do nas w tamtych dniach. Nie można wykluczyć, że przyłączył się do czarnych bocianów, w których towarzystwie pewnie dobrze się czuł i tak doleciał do nas - powiedział Sebastian Żabiński, obserwator przyrody cytowany przez "Gazetę Krakowską". - Poluje, ma co jeść, ma gdzie spać, czuje się bezpiecznie, bo nie ma naturalnego przeciwnika. Jest tolerowany przez większość ptasiego środowiska - dodał Sebastian Żabiński.