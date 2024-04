Tajlandia rozprawi się z małpami. Gangi od lat terroryzują turystyczne miasteczko

Za problemy z małpami obwiniano turystów

Niektórzy za kłopoty miasta z małpami obwiniają turystów i mieszkańców karmiących zwierzęta, co ich zdaniem przyciągnęło je do miasta i zwiększyło ich liczebność, a także przyzwyczajało je do zdobywania pożywienia od ludzi. Niektórzy mieszkańcy twierdzą jednak, że wcześniejsze wysiłki mające na celu ograniczenie karmienia, mogły pogorszyć sytuację.