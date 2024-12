Wyjątkowy region w Europie. Góry, morze, pełne zabytków miasta i najlepsza kuchnia

Emila Romania, położona na północy Włoch, to jeden z najciekawszych i najbardziej różnorodnych regionów w kraju. Kusi zarówno górskimi krajobrazami Apenin, jak i szerokimi plażami nad Adriatykiem. Pełne zabytków miasta zapraszają do zwiedzania, a wisienką na torcie jest kuchnia. To właśnie stąd pochodzi wiele produktów, które są uwielbiane na całym świecie, np. szynka parmeńska czy ocet balsamiczny.

Rozwiń