Wykupili wczasy w Grecji. Na miejscu czekała ich niemiła niespodzianka

- Zamiany hoteli doświadczyłam dwa razy. Najpierw podczas wycieczki z biurem podróży do Turcji - opowiada Hanna Szczypiór, dziennikarka Wirtualnej Polski. - Kiedy przylecieliśmy na miejsce okazało się, że hotel, który wybraliśmy, jest jeszcze zamknięty i trafimy do innego. Podano nam jedynie jego nazwę. Co prawda na miejscu okazało się, że nawet ma więcej gwiazdek, ale położony był na drugim końcu miasta, i to na obrzeżach. Wiedzieliśmy, że biuro ma prawo do takich zmian, więc nie narzekaliśmy, choć dwa razy dłuższy transfer do miejsca noclegowego dał nam się we znaki - przyznaje.