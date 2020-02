Wyrok w sprawie wypadku na tyrolce. Poszkodowana chce miliona zł

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał w środę wstępny wyrok w sprawie kobiety, która miała wypadek na tyrolce w Hotelu Niedźwiadek na Kaszubach. Pani Lucyna podczas feralnego zjazdu uderzyła w drzewo. Teraz walczy o milion zł odszkodowania.

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2015 r. Pani Lucyna była na Kaszubach na wyjeździe integracyjnym z pracy. Jedną z atrakcji był zjazd tyrolką, który niestety nie okazał się dla kobiety szczęśliwy. Zgłosiło się kilka osób, ona była trzecia w kolejce. Podczas zjazdu uderzyła w drzewo i doszło do przerwania rdzenia kręgowego. Od tego czasu kobieta jest sparaliżowana od pasa w dół.

Jak relacjonuje Radio Gdańsk, sędzia Agnieszka Piotrowska uznała, że hotel ponosi odpowiedzialność za wypadek. Decyzja była oparta na opinii biegłego. - W tego rodzaju urządzeniu, jakim jest kolejka tyrolska, zgodnie z normami powinien być zapewniony system hamowania biernego. Jest on konieczny bez względu na to, czy został zastosowany system hamowania aktywnego. W ocenie sądu po przeprowadzeniu postępowania dowodowego stwierdzić należy, iż ten system biernego hamowania na przedmiotowej kolejce tyrolskiej występował, przy czym nie był on tak skonstruowany i tak ustawiony, aby zapewnić bezpieczeństwo i zadziałać w przypadku osoby powódki – mówiła Piotrowska.

Sąd przyznał co do zasady odpowiedzialność pozwanego, a jeśli właściciele hotelu nie złożą apelacji, to wysokość ewentualnego odszkodowania będzie ustalona w kolejnym postępowaniu. - Wówczas będą opinie biegłych lekarzy i sąd będzie oceniał cały materiał dowodowy. Moja klientka do dziś jest osobą całkowicie niesprawną, leżącą. Rokowania raczej są mizerne, żeby powróciła do zdrowia, żeby mogła chodzić – mówił pełnomocnik pokrzywdzonej, mecenas Łukasz Gański.