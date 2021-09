Wysoki Ostrów. Przyrodnicze atrakcje Mazur

Wysoki Ostrów to jedna z wysp Jeziora Dobskiego, a zainteresowanie turystów zawdzięcza kormoranom. To właśnie te ptaki są głównymi rezydentami tego skrawka lądu i ze względu na nie utworzono tu rezerwat ornitologiczny. Od nich też pochodzi druga nazwa, pod jaką znany jest Wysoki Ostrów, czyli Wyspa Kormoranów. Nie każdy, kto wypoczywa na Mazurach w okolicy Giżycka, zdaje sobie sprawę, jak ciekawe jest to miejsce.